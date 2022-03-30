Россиянам рассказали, как платить с телефона в обход санкций

Россиянам рассказали, как платить с телефона в обход санкций
В Apple Pay теперь нельзя добавить новые карты «Мир». Фото: Pexels

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова рассказала, что после приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем многие потеряли возможность бесконтактной оплаты со смартфона. Те, у кого это вызывает беспокойство, с успехом могут заменить Apple Pay и другие системы.

Те, у которых есть действующая карта «Мир» с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше. “Mir Pay — российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков”, — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Владельцы гаджетов от Samsung могут расплачиваться с помощью сервиса Samsung Pay. Кроме того, в ряде магазинов уже есть возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам. А еще бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.

Напомним, сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратили работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Кроме того для указанных банковских карт недоступны приложения Apple Pay и Google Pay.

Apple Pay Google Pay платежные системы


 

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