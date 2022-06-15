В Петербурге обороты общепита и розничной торговли сократились более чем на 15%

В Петербурге обороты общепита и розничной торговли сократились более чем на 15%. Фото: Pxhere

В Петербурге обороты общепита и розничной торговли сократились более чем на 15%. Фото: Pxhere

Обороты розничной торговли и общепита в Петербурге и Ленобласти резко сократились.

Так, за апрель 2022 года оборот розничной торговли в городе стал меньше на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В сфере общепита оборот сократился на 15,5%. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Петростата.

Отмечается, что снижение оборота розничных товаров произошло преимущественно из-за падения продаж непродовольственных товаров, где выручка сократилась на 24,9% в сравнении с прошлым годом. Что касается общепита, то тут свою роль сыграл уход части игроков с рынка. В Ленинградской области сокращение дошло до 26,1%, таким образом, оборот ресторанов и кафе в регионе составил 1,3 млрд рублей.

Эксперт пояснили, что падение спроса в рознице также связано с ажиотажем на непродовольственные товары, который наблюдался в марте. В ближайшее время высоких продаж также не приходится ожидать из-за традиционного летнего периода спада активности потребителей.

Однако, по данным Петростата, если сравнивать с мартом текущего года, оборот общепита в Петербурге вырос на 20%, в связи с чем можно сделать вывод, что этот сегмент восстанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне поддержки крупных торговых сетей в Санкт-Петербурге начали закрываться небольшие частные магазины.