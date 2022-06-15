В Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 6 тысяч человек из-за лжеминеров

В Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 6 тысяч человек из-за лжеминеров. Фото:Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 6 тысяч человек из-за лжеминеров. Фото:Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Вчера, 14 июня, с 9:20 до 17:20 судебные заведения, медицинские учреждения, а также канцелярии УМВД России по Красносельскому району СПБ и УМВД России по Выборгскому району переживали нападки нападки лжеминеров.

В общей сумме поступило 31 сообщение о минировании объектов на территории Петербурга и Ленобласти. Как стало известно Gazeta.SPB, специалисты осмотрели 445 точек.

В список проверенных объектов вошли 125 судебных заведений, 84 музея, 72 станций Метрополитена, 13 медицинских учреждений, 50 учебных заведений, 6 торгово-развлекательного комплексов, 94 администрации районов и продуктовый магазин. После осмотра этих точек и прилегающих к ним территорий представляющих опасность объектов найдено не было.

Всего со всех объектов эвакуировали 6 001 человек, из которых 341 человек из судебных заведений, 520 из администраций районов, 140 из ТРК и 5 000 человек из учебных заведений. Все мероприятия закончили только в 20:30.

В Пушкинском и Петроградских районах по данному инциденту возбудили уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник утром в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в котором погибли два человека.