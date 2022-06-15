Дрозденко рассказал о реализации не менее 80% подписанных соглашений в рамках ПМЭФ

Дрозденко рассказал о реализации не менее 80% подписанных соглашений в рамках ПМЭФ. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Дрозденко рассказал о реализации не менее 80% подписанных соглашений в рамках ПМЭФ. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 80% процентов соглашений, которые подписываются в рамках Петербургского международный экономического форума, Ленобласть реализует.

Сегодня, 15 июня, Дрозденко начал работу на ПМЭФ-2022 с Гатчины. По информации от Peterburg2, в этом регионе открыли бассейн. Концессию на его строительство подписывали на одном из предыдущих инвестиционных форумов.

Таким образом, как подчеркивает Дрозденко, по результатам трех прошедших форумов в Ленинградской области было осуществлено минимум 80% заключенных инвестиционных соглашений. Глава 47 региона утверждает, что пока это является одним из лучших результатов среди субъектов Российской Федерации, что подтверждает высокую степень проработки проектов и заинтересованность бизнеса в их реализации.

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