Лидером по суточному заражению коронавирусом стала Москва

Северная столица сегодня заняла второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, на первом расположилась столица России.

Во вторник, 16 июня, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 234 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 212. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного повысилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московскому региону: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 270 человек с коронавирусом, а в Московской области 190 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 289 человек, госпитализировали 234 местного жителя, скончались 7 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gaeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре рекомендуют обеспечить готовность к тому, чтобы остановить распространение чумы на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой вчера, 15 июня.