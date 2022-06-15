В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза чумы в Россию

В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза чумы в Россию. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза чумы в Россию. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют обеспечить готовность к тому, чтобы остановить распространение чумы на территории России.

Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что из-за угрозы активизации очагов чумы на территории страны, а также для предотвращения завоза инфекции из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой дополнительные меры необходимо усилить.

Так, руководителям регионов России советуется провести подготовку органов власти и медицинских организаций к профилактическим мероприятиям. Кроме того, желательно оповещение населения о профилактике чумы.

Роспотребнадзор поручил определить категории граждан, которым необходимо вакцинироваться от инфекции в соответствии с календарем прививок.

Также главы территориальных органов Роспотребнадзора должны организовать и провести подготовку сотрудников медицинских учреждений по профилактике болезни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации в конце мая выявили первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4.