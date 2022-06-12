Роспотребнадзор: в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона»

Роспотребнадзор: в России впервые выявили более заразный вариант &#171;омикрона&#187;
Варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 обладают более высокой заразностью. Фото: Pixabay

В России выявили первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4.

Как сообщил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в разработанную институтом базу попал новый вариант «омикрона» ВА.4. Его обнаружили в биоматериале, отобранном в конце мая.

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день в России по-прежнему превалирует штамм ВА.2. Он и его субварианты составляют около 95% от всех новых случаев заражения.

По словам Хафизова, варианты BA.4 и BA.5 обладают более высокой заразностью — они легче распространяются между людьми, по сравнению с ранними формами «омикрона».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

новый вариант омикрон омикрон ва.4 Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%
Экономист Гимпельсон: россиян ждет падение доходов на фоне санкций
Новый владелец McDonald’s в России заявил, что купил бизнес за ...
«Лахта Центр» окрасится в цвета триколора в честь Дня России
Диетолог Королева: кетодиета грозит развитием заболеваний сердца и камней в ...
Фестиваль духовых оркестров пройдет 12 июня в Петропавловской крепости
После взрыва газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела
Пять обновленных ресторанов McDonald’s откроются в Петербурге 13 июня