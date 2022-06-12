Роспотребнадзор: в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона»

В России выявили первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4.

Как сообщил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в разработанную институтом базу попал новый вариант «омикрона» ВА.4. Его обнаружили в биоматериале, отобранном в конце мая.

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день в России по-прежнему превалирует штамм ВА.2. Он и его субварианты составляют около 95% от всех новых случаев заражения.

По словам Хафизова, варианты BA.4 и BA.5 обладают более высокой заразностью — они легче распространяются между людьми, по сравнению с ранними формами «омикрона».