Мурашко: в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не покинула россиян. Уровень заболеваемости COVID-19 вновь высокий.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с диагностированным ковидом. Среди них — 2,5 тысячи больных в тяжелом состоянии.

Как отметил Мурашко, в стране наблюдается довольно высокий уровень заболеваемости, гражданам по-прежнему рекомендуется ревакцинироваться каждые полгода. Для повторной прививки доступна вакцина «Спутник Лайт» или один из компонентов обычного «Спутника».

Министр отметил, что заболеваемость ковидом во всем мире постепенно сокращается, но возможны новые всплески инфекции.

«Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости», — заявил глава ведомства.

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