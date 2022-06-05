Иммунолог Крючков рассказал об особенностях иммунитета после COVID-19

Иммунолог Крючков рассказал об особенностях иммунитета после COVID-19
У переболевших в легкой форме иммунитет слабее. Фото: pexels

У пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, различается иммунитет в зависимости от формы заболевания.

Как рассказал иммунолог Николай Крючков, иммунитет значительно отличается у людей, которые перенесли коронавирус на ногах и теми, кто болел в тяжелой форме, передает Ura.ru.

Переболевшие в более явной форме получают более выраженный специфический иммунитет к COVID-19 по сравнению с теми, кто перенес инфекцию в спертой форме или вообще без симптомов. Специалист отметил, что бессимптомный ковид дает более слабый иммунитет.

Крючков также добавил, что в среднем иммунитет сохраняется у выздоровевшего от ковида пациенты составляет пять месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.

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