Эксперты предупредили, что припухлости и покраснения на лице могут быть сигналами рака

Эксперты предупредили, что припухлости и покраснения на лице могут быть сигналами рака
Эксперты предупредили, что припухлости и покраснения на лице могут быть сигналами рака. Фото: Pxhere

О развивающемся онкологическом заболевании могут свидетельствовать некоторые изменения на лице.

Эксперты предупреждают, что стоит обратить внимание на припухлости и покраснения на лице, так как подобные признаки могут свидетельствовать о наличии рака. Об этом пишет Express со ссылкой на заявления специалистов.

В организации «Дом поддержки больных раком Рейнольдса» объяснили, что мелкоклеточные опухоли легких зачастую блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке. Таким образом они становятся преградой свободному оттоку крови от кожи головы и лица. Тут и появляются пятна и покраснения.

эксперты подчеркнули, что изменения на лице могут возникать и при других видах рака. Среди симптомов не редкие такие знаки как диарея, жар или одышка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что болезненные ощущения в конечностях могут быть вызваны не только травмой или стрессом, — они могут свидетельствовать об опасных заболеваниях.

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