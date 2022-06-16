Эксперт назвал лучший курс «переукрепленного» рубля и пути развития экономики России

По мнению некоторых экономистов и политиков, нынешний курс рубля является слишком переукрепленным. Называются реальные цифры, которые считаются оптимальными в сложившейся мировой ситуации.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар — это «слишком крепкий» курс. По его мнению это выглядит еще менее выгодно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Об этом эксперт поговорил в интервью с ТАСС.

Белоусов подчеркнул, что ЦБ РФ не таргетирует курс рубля, поэтому он и остается таким, каким получается. Отмечается, что последовательное снижение ключевой ставки свидетельствует о смене проблем высокой инфляции на трудности, связанные с слишком крепким обменным курсом, а также необходимостью стимулировать производство.

О бюджетном правиле от эксперта

Вице-премьер рассказал, что российское правительство может изменить бюджетное правило. При этом понять, какие изменения в связи с этим ожидают страну, пока непонятно.