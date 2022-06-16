Эксперт назвал лучший курс «переукрепленного» рубля и пути развития экономики России

Эксперт назвал лучший курс &#171;переукрепленного&#187; рубля и пути развития экономики России
Назван лучший курс переукрепленного, по мнению эксперта, рубля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По мнению некоторых экономистов и политиков, нынешний курс рубля является слишком переукрепленным. Называются реальные цифры, которые считаются оптимальными в сложившейся мировой ситуации.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар — это «слишком крепкий» курс. По его мнению это выглядит еще менее выгодно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Об этом эксперт поговорил в интервью с ТАСС.

Белоусов подчеркнул, что ЦБ РФ не таргетирует курс рубля, поэтому он и остается таким, каким получается. Отмечается, что последовательное снижение ключевой ставки свидетельствует о смене проблем высокой инфляции на трудности, связанные с слишком крепким обменным курсом, а также необходимостью стимулировать производство.

О бюджетном правиле от эксперта

Вице-премьер рассказал, что российское правительство может изменить бюджетное правило. При этом понять, какие изменения в связи с этим ожидают страну, пока непонятно.

Белоусов считает, что в рамках подобного правила можно было бы установить, что нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, при этом незавершенного строительства не должно становиться больше. Эксперт рассказал, что в рамках ограничения расходов бюджета обсуждается, нужно ли использовать бюджетное правило для регулирования лимитов использования нефтегазовых расходов.

Белоусов предположил, что по итогам 2022 года инфляция в России составит около 15%, или несколько ниже. При этом в последние недели в стране наблюдается дефляция. По мнению специалиста, это свидетельствует о недостатке спроса.

По уровню инфляции в 2024 году вполне можно выйти на тот таргет, который был установлен в районе 4%, считает Белоусов.

Сценарии изменения российской экономики от эксперта

Белоусов также назвал три возможных сценария изменения экономики России.

Первый из них — мобилизационный. По мнению вице-премьера, такой путь возможен меньше всего, так как это заставит страдать миллион людей

Второй сценарий, по мнению эксперта, — это путь реформ, здесь речь идет об изменении правил жизни в разных сферах. Правда, тут еще подключается и изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами.

Третий сценарий подразумевает ситуационное реагирование, что является самым вероятным исходом на сегодняшний день. Так, происходит подстраивание, и система двигается. Такой путь, вероятно не самый эффективный, но зато в социальном плане он самый безопасный из-за некого баланса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Набиуллиной, давление на экономику России, которое тесно связано с ухудшением внешних условий, может затянуться надолго. Допускается, что, возможно даже навсегда.

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