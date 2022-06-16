Песков заявил, что готов на все, даже пересесть на «Ладу»

Песков заявил, что готов на все, даже пересесть на "Ладу". Фото: Pxhere

Песков заявил, что готов на все, даже пересесть на "Ладу". Фото: Pxhere

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отчаянных мерах. Если понадобится, отмечает пресс-секретарь президента РФ, он готов и пересесть на автомобиль «Лада».

О готовности Пескова на все, так как он является чиновником, рассказали ТАСС. Соответствующее заявление было сделано на предложение главы Минфина Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», — заверил представитель Кремля.

До этого глава Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ отметил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, а также обеспечить спрос. Как пример — пересадить чиновников на «Лады».

Также Песков добавил, что Силуанов примет участие в совещании о развитии автопрома у главы государства. Вопрос о «Ладах», на самом деле, может быть поднят.

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