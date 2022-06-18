Кибер Фронт Z проведет встречу с главной Главой русской общины в США

Кибер Фронт Z проведет встречу с главной Главой русской общины в США
Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию дискуссий о СВО. Фото: Кибер Фронт Z

Встреча с главой Русской общины в США и Еленой Бренсон и правозащитницей Мирой Тэрадой пройдет по инициативе Кибер Фронта Z в Петербурге.

Встреча начнется в субботу, 18 июня, в 18:00 на Университетской набережной, 25. Участники мероприятия обсудят, как организован тыл российской армии. Также на повестке дня вопрос о том, что делает для Победы российское общество.

Еще одна встреча, организованная Кибер Фронтом, пройдет в субботу, 19 июня. В этот день гости мероприятия смогут пообщаться с добровольцем, который недавно вернулся с передовой специальной военной операции, и узнать у него, как на самом деле обстоят дела на полях сражений.

КиберФронт Z новости СПб


 

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