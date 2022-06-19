Вернувшийся с фронта доброволец расскажет петербуржцам о ходе СВО

Вернувшийся с фронта доброволец расскажет петербуржцам о ходе СВО
Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию дискуссий о СВО. Фото: Кибер Фронт Z

Доброволец, вернувшийся недавно с полей сражений, примет участие встречи с петербуржцами, организованной Кибер Фронтом Z.

Встреча с добровольцем пройдет вечером в воскресенье, 19 июня, на Университетской набережной. В рамках мероприятия гости смогут задать вопросы участнику боевых действий и узнать о текущем положении дел в зоне СВО.

Это мероприятие станет третьим из организованных Кибер Фронтом на уходящих выходных. До этого петербуржцы смогли принять участие в дискуссии о необходимости специальной внутренней операции и осбудить организацию тыла российской армии с главой Русской общины в США.

КиберФронт Z новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Вернувшийся с фронта доброволец расскажет петербуржцам о ходе СВО
Гражданам РФ напомнили о тройной выплате по 10 000 рублей в июне
Ростуризм: банковские карты «Мир» могут начать работать в семи ...
Организаторы ПМЭФ: DDoS-атаки совершались из США, Украины, Азии и Латинской ...
В СЗФО создадут туристические маршруты «Императорское кольцо»
Терапевт Романенко рассказала, какие болезни чаще встречаются летом
В заброшенном здании на Синопской набережной горел чердак
Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 500 млрд рублей