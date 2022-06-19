Вернувшийся с фронта доброволец расскажет петербуржцам о ходе СВО

Доброволец, вернувшийся недавно с полей сражений, примет участие встречи с петербуржцами, организованной Кибер Фронтом Z.

Встреча с добровольцем пройдет вечером в воскресенье, 19 июня, на Университетской набережной. В рамках мероприятия гости смогут задать вопросы участнику боевых действий и узнать о текущем положении дел в зоне СВО.

Это мероприятие станет третьим из организованных Кибер Фронтом на уходящих выходных. До этого петербуржцы смогли принять участие в дискуссии о необходимости специальной внутренней операции и осбудить организацию тыла российской армии с главой Русской общины в США.