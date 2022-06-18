Новый кампус петербургского Политеха построят к 2027 году

Новый кампус петербургского Политеха построят к 2027 году
Соглашение о строительстве кампуса Политеха подписали на ПМЭФ. Фото: Смольный

На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого построят межвузовский кампус мирового уровня.

Соглашение о создании нового кампуса Политеха было заключено на ПМЭФ между городскими властями, президентом ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным и ректором университета Андреем Рудским. Вскоре подпись под соглашением поставит и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Инвестором проекта межвузовской площадки для студентов и преподавателей выступит Группа ВТБ. Компания намерена вложить в строительство более 25 миллиардов рублей.

Строительство кампуса будет проходить в три этапа, завершение работ запланировано на 2027 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы не поверили, что заключенные Бегловым соглашения будут реализованы после ПМЭФ.

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