Петербуржцы не поверили, что заключенные Бегловым соглашения будут реализованы после ПМЭФ

Большинство жителей города не верят, что соглашения будут реализованы. Фото: Росконгресс

Большинство жителей города не верят, что соглашения будут реализованы. Фото: Росконгресс

Большинство петербуржцев не верят, что новые соглашения воплотятся в жизнь после Петербургского международного экономического форума.

Только в первый день ПМЭФ-22 Петербург заключил 17 соглашений на более чем 234,5 миллиарда рублей. По мнению губернатора Александра Беглова, для первого дня это вполне успешно.

Однако, как выяснила Neva.Today, горожане не особо верят в реализацию соглашений. Более 85% опрошенных считают, что шансы на это не так велики, как хотелось бы. Остальные уверены, что все достигнутые на ПМЭФ договоренности обязательно будут выполнены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы основные тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2022. В ходе выступления были намечены перспективы развития российского бизнеса и обозначены основные направления развития экономики, а также социальной сферы.