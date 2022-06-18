В СЗФО создадут туристические маршруты «Императорское кольцо»

В СЗФО создадут туристические маршруты &#171;Императорское кольцо&#187;
Восемь российских субъектов подпишут с Ростуризмом соглашения о создании мастер-плана по развитию туристического кластера. Фото: ПМЭФ

В Северо-Западном федеральном округе появятся туристические маршруты «Императорское кольцо».

Как сообщила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева на ПМЭФ, «Императорское кольцо» появится в рамках туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», который включает в себя посещение Петербурга, Калининграда, Архангельска, Ленобласти, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Коми, Пскова и Мурманской области.

«Эти маршруты научно-познавательные, научно-образовательные и связаны с культурно-просветительской деятельностью», — заявила Совершаева.

Совершаева добавила, что в ближайшее время восемь российских субъектов подпишут с Ростуризмом соглашения о создании мастер-плана по развитию туристического кластера. В их число входят Петербург, Ленобласть, Карелия, Новгородская и Псковская области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 500 млрд рублей.

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