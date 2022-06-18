Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 500 млрд рублей

За два дня работы ПМЭФ городом было подписано 46 соглашений на общую сумму 503,6 миллиарда рублей. Фото: Gazeta.SPB

За два дня работы ПМЭФ городом было подписано 46 соглашений на общую сумму 503,6 миллиарда рублей. Фото: Gazeta.SPB

Северная столица заключила на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме соглашений на сумму свыше 500 миллиардов рублей.

За два дня работы ПМЭФ городом было подписано 46 соглашений на общую сумму 503,6 миллиарда рублей.

Как сообщили в Смольном, все соглашения, подписанные Петербургом на ПМЭФ, направлены на развитие города. Это соглашения в сферах транспорта, здравоохранения, промышленности, образования и IT- технологий. Часть из них направлена на поддержку сферы импортозамещения. В том числе подписано соглашение с АО «ОДК-Климов» о строительстве комплекса для сборки авиадвигателей в Петербурге. Также новые площадки получит производитель бытовой химии «Аист» в индустриальном парке «Марьино» и завод «Измерон» из холдинга «Бронка Групп».

Кроме того, соглашения заключены с СПбГУ, Политехническим университетом, Высшей школой экономики. В рамках соглашения с Российской академией наук будет организован Научный квартал на Васильевском острове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участие в юбилейном ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран.