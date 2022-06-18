Участие в юбилейном ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран

Участие в юбилейном ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран
ПМЭФ посетили 14 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb

Юбилейный Петербургский международный экономический форум посетили 14 тысяч человек из 130 стран, в том числе России.

Советник президента РФ, ответственный секретарь форума Антон Кобяков сообщил на итоговой пресс-конференции, что участие в ПМЭФ в этом году приняли 14 тысяч человек из 130 государств с учетом России. Форум посетили официальные представители 79 стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22) заключили несколько сотен соглашений на сумму свыше 5,6 триллиона рублей. По словам Кобякова, это только те цифры, которые не являются коммерческой тайной.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум продлится с 15 до 18 июня. Главной темой мероприятия является «Новый мир – новые возможности».

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Участие в юбилейном ПМЭФ приняли 14 тысяч человек из 130 стран