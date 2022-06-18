На ПМЭФ подписано соглашений на сумму 5,6 трн рублей

На ПМЭФ заключили соглашения на сумму около 5,6 трлн рублей. Фото: Gazeta.SPB

На ПМЭФ заключили соглашения на сумму около 5,6 трлн рублей. Фото: Gazeta.SPB

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22) заключили несколько сотен соглашений на сумму свыше 5,6 триллиона рублей.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявил в последний день ПМЭФ, что сумма подписанных соглашений на форуме приближается к 6 триллионам рублей. К настоящему моменту подписано 691 соглашение, общая сумма которых достигает 5,639 триллиона рублей.

По словам Кобякова, это только те цифры, которые не являются коммерческой тайной.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум продлится с 15 до 18 июня. Главной темой мероприятия является «Новый мир – новые возможности».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы не поверили, что заключенные Бегловым соглашения будут реализованы после ПМЭФ.