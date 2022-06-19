С 2025 года Россия постепенно начнет отказывать от пластиковых товаров и упаковки

С 2025 года Россия постепенно начнет отказывать от пластиковых товаров и упаковки. Фото: Pxhere

С 2025 года Россия постепенно начнет отказывать от пластиковых товаров и упаковки. Фото: Pxhere

Россию ждет постепенный отказ от одноразовой пластиковой посуды и вредной для экологии упаковки. По словам эксперта уже в ближайшем будущем подобные товары будут со временем исключать из производства.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что отказ от пластика начнется с 2025 года. Об этом специалист поделилась с ТАСС.

Абрамченко отметила, что от упаковки, которую нельзя переработать, необходимо избавляться, а товары из пластика следует заменять более экологичными. Все это осуществимо, но со временем. Необходимо составить «отдельный график» в несколько этапов. Таким образом неэкологичные товары будут заменяться, когда будет появляться их достойна альтернатива.