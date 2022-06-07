Эксперт предостерег об экологической катастрофе из-за антироссийских санкций Польши

В мире может произойти экологическая катастрофа из-за введенных Польшей санкции в отношении России, считает сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.

В издании Onet.pl. указывается, что эксперт рассказал о проблеме, которая возникла из-за введения антироссийских санкций. Так, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование компании Sulzer Pumps Wastewater Poland работало безостановочно более десяти лет, а теперь его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

До этого польское министерство внутренних дел де-факто запретило деятельность 35 фирм, заподозренных в связях с российским капиталом. Компания Sulzer Pumps Wastewater Poland тоже оказалась в списке. Она работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков, и ее услугами пользовались сотни организаций страны.

Подчеркивается, что сотрудникам компании не удастся избавиться от проблемы в случае ее возникновения. Сейчас у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили были отобраны лизинговой компанией, а также ожидается отключение телефонов в связи с неуплатой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что введения западных санкций петербургские студенты больше не испытывают сильного интереса к изучению культуры и языков недружественных стран.