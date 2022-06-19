Купальный сезон в Петербурге сдвигается из-за похолодания

Из-за низких температур петербуржцы пока не могут полноценно открыть купальный сезон.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о переносе купального сезона в Петербурге. Об этом пишут «Невские Новости».

По словам специалиста, из-за похолодания купаться пока рано. За первые три дня следующей недели, с 20 по 22 июня, температурный фон поменяется слабо. Теплее может стать только в четверг и пятницу, когда воздух прогреется до +20 и+23 градусов днем.

По словам синоптика, к выходным температура воды в Неве и Финском заливе прогреется до +17 -+19 градусов.

«Купаться или нет при такой температуре воды, каждый решает сам», — заметил Леус.

Петербуржцев обнадежили: к следующим выходные в город вернётся лето. В это время столбики термометров достигнут от +23 до+26 градусов. Купальный сезон в связи с обстоятельствами может открыться только под конец июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик Колесов предполагал открытие купального сезона на середину июня. Однако, как отмечал специалист, полноценный купальный сезон по всему Северо-Западному региону должен наступить в июле и продлиться до августа.