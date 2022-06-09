Стало известно время открытия купального сезона в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе можно будет купаться.

Купальный сезон, по мнению специалиста, стартует ближе к середине июня. Уже сейчас температура воды в реке Луге составляет 18 градусов. Об этом Колесов рассказал на пресс-конференции, сообщает 78.ru.

Специалист подчеркнул, что лето, безусловно, будет. Сейчас воздух прогревается до +20 градусов и выше. В сравнении с нормой, температура сейчас как раз в этом районе и даже несколько выше, заметил эксперт.

Температура воды в Неве сейчас составляет до 14 градусов, а в Финском заливе в районе Кронштадта доходит до 15,5 градусов, в районе Лисьего Носа — еще на градус выше, 16 градусов. Самые холодные воды сейчас в районе острова Мощный, где он прогрелась всего до 12 градусов.

«Надеюсь, что к середине месяца температура воды прогреется до тех комфортных +18 градусов, когда большинство смогут начать купальный сезон», — заметил синоптик.

По словам эксперта, следующий циклон приходит в районе 14-го числа. С этого момента на протяжении трех дней погода станет чуть более прохладно, но к этому времени температура воды уже всё-таки должна прогреться. Колесов заключил, что к 20 июня вода уже может прогреться до 20 градусов тепла.

Полноценный купальный сезон по всему Северо-Западному региону должен наступить в июле и продлиться до августа.

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