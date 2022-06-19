Никита Михалков впервые появился на сцене Александринского театра

Народный артист России, режиссер и актер Никита Михалков представил спектакль «12», где он сыграл центральную роль, на сцене петербургского Александринского театра.

Спектакль приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму-2022 и прошел 17, а также 18 июня.

Фильм Напомним Михалкова о 12 присяжных вышел в 2007 году, а после появился спектакль, сравнимый с ним. По сюжету присяжные решают судьбу 18-летнего чеченского парня, который подозревается в убийстве своего приемного отца — русского офицера.

Впервые в жизни Михалков сыграл на сцене Александринского театра. В ходе постановки актеры пытались дать ответ на вопросы, мучающие человека, пишет «АиФ — Петербург».

Спектакль — живой, каждый раз — разный, он меняется, реагирует на современные проблемы, при это основная канва, сюжет произведения все равно остается тем же», — отметил Михалков.

В премьере спектакля были задействованы актеры Центра Михалкова, выпускники его академии, а также известные артисты старшего поколения – Владимир Долинский, Николай Бурляев, актер Ленкома Сергей Степанченко.

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