Во Всеволожском овчарка «Атака» помогла найти полиции убежавшего одиннадцатилетнего мальчика

Во Всеволожском овчарка &#171;Атака&#187; помогла найти полиции убежавшего одиннадцатилетнего мальчика
Во Всеволожском овчарка "Атака" помогла найти полиции убежавшего одиннадцатилетнего мальчика. Фото: Baltphoto

Правоохранительные органы всю ночь искали ребенка в лесу Всеволожского района. В этом им помогла собака «Атака».

В субботу, 18 июня, поссорившись с мамой во время прогулки с семьей по карьеру во Всеволожском районе, одиннадцатилетний мальчик сбежал в лес. Об этом пишет Neva.Today.

У сбежавшего на эмоциях ребенка не было при себе телефона, тогда брат и мать решили отправиться на поиски. Со временем стало понятно, что подростка самостоятельно не найти, — пришлось обратиться в полицию.

Во время поисков мальчик не хотел отзываться. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее уже убегал.

После поисков полицейских, отряда «Лизаалерт», сотрудников МЧС и собаки по кличке «Атака» удалось беглеца в лесу удалось найти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 июня стало известно о выпадении из окна восьмилетнего ребенка в Волховском районе.

Всеволожский район дети ленобласть пропал ребенок


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень ...
Во Всеволожском овчарка «Атака» помогла найти полиции убежавшего ...
Синоптик заключил, что в Центральной России скоро выпадет половина месячной ...
В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой
Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти ...
За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%
С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ
Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов