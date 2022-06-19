Во Всеволожском овчарка «Атака» помогла найти полиции убежавшего одиннадцатилетнего мальчика

Правоохранительные органы всю ночь искали ребенка в лесу Всеволожского района. В этом им помогла собака «Атака».

В субботу, 18 июня, поссорившись с мамой во время прогулки с семьей по карьеру во Всеволожском районе, одиннадцатилетний мальчик сбежал в лес. Об этом пишет Neva.Today.

У сбежавшего на эмоциях ребенка не было при себе телефона, тогда брат и мать решили отправиться на поиски. Со временем стало понятно, что подростка самостоятельно не найти, — пришлось обратиться в полицию.

Во время поисков мальчик не хотел отзываться. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее уже убегал.

После поисков полицейских, отряда «Лизаалерт», сотрудников МЧС и собаки по кличке «Атака» удалось беглеца в лесу удалось найти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 июня стало известно о выпадении из окна восьмилетнего ребенка в Волховском районе.