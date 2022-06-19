В Волховском районе восьмилетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В Волховском районе восьмилетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Волховском районе восьмилетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Поздно вечером 17 июня стало известно о выпадении из окна восьмилетнего ребенка в Волховском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 22:10 мальчик находился в гостях у бабушки в деревне Лопино. В какой-то момент мальчик облокотился на москитную сетку окна и выпал со второго этажа.

В результате несовершеннолетний оказался в тяжелом состоянии с ЗЧМТ, СГМ, тупой травмой живота и переломом обеих костей предплечья. Информация о пострадавшем ребенке попала правоохранительным органам только в 23:40.

Все детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кингисеппском районе районе мальчик 2012 года рождения выпал из окна своей квартиры. В 18:50 во время игры ребенок повредил москитную сетку и выпал из окна своей 3-х комнатной квартиры, которая расположена на 4 этаже пятиэтажки.