Политическая реклама на выборах будет существовать даже с запретом иностранных соцсетей

Во время многочисленных предвыборных компаний жители Петербурга наблюдают большое количество политической агитации, в частности, распространять ее удобно с помощью социальных сетей. И речь идет не только об иностранных сервисах, но и отечественных, например VK.

Многие иностранные площадки в интернете сейчас находятся под запретом, но поможет ли это сократить количество предвыборной агитации? Как удалось выяснить Neva.Today, по данным проведенного с 1 июня по 28 сентября 2021 года исследования агентством «Интериум», в период подготовительной и активной фазы выборов в Госдуму, почти все партии-кандидаты использовали соцсети для агитации.

Активно пользовалась созданием историй и публикаций партия «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», которая использовала даже TikTok.

После закрытия иностранных платформ в России делать выводы о модели политической рекламы в Санкт-Петербурге пока рано, считает журналист, член общественной палаты РФ Александр Малькевич. До 2024 года, в котором пройдут три компании (президентская, губернаторская и муниципальная) у политиков есть время адаптироваться и подготовить агитационные кампании в отечественных социальных сетях.

При этом в последние годы популярность того же самого «ВКонтакте» стала намного больше, заметил политтехнолог, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. Не забываем про очень распространенный среди населения сейчас Telegram, который по всем показателям идет чуть ли не впереди всех сервисов по росту аудитории, а значит идеально подходит для продвижения компаний. А есть еще чаты в Viber, WhatsApp.

Именно поэтому запрет на иностранные социальные сети сейчас мало что меняет в процессах политической рекламы, заключил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Все останется так же, но на других платформах, сокращение активного пользования иностранными сервисами мало чем мешает в плане выборных кампаний.

Исключение одних социальных сетей, кроме того, может порождать появление других, через которые также можно будет проводить политические агитации и при этом не менее успешно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России предложили создать новый порядок регистрации граждан в социальных сетях из-за не очень эффективной системы реагирования н запрещенный контент.