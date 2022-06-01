СК РФ предложил изменить в России порядок регистрации в социальных сетях

Следственный комитет России предложил создать новый порядок регистрации граждан в социальных сетях из-за не очень эффективной системы реагирования н запрещенный контент.

Зампредседателя СК Елена Леоненко заявила, что на фоне не слишком эффективной нынешней системы идентификации пользователей не всегда получается реагировать на запрещенный контент, поэтому появилось предложение изменить порядок регистрации граждан в социальных сетях. Об этом пишут РИА Новости.

Он отметила, что вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях пока остается открытым. По мнению ведомства, система идентификации пользователей сейчас иногда не позволяет применять своевременные и эффективные «превентивные меры реагирования» на распространяющих запрещенный контент лиц, а также предупреждать использование такого контента несовершеннолетними.

Леоненко не упустила, что важен также качественный мониторинг в интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и, соответственной, их блокировка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист Светлана Петропольская призвала россиян внимательно следить за своим контентом в социальных сетях.