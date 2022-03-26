Россиянам рассказали, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

Сейчас нужно следить за контентом, размещаемым в соцсетях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сейчас нужно следить за контентом, размещаемым в соцсетях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Светлана Петропольская призвала россиян внимательно следить за своим контентом в социальных сетях, чтобы не получить наказание за распространение недостоверной информации.

Специалист рассказала агентству «Прайм», что практика делам за распространение фейков в интернете только начала формироваться, поэтому сейчас нужно следить за контентом, размещаемым в соцсетях.

Она подчеркнула, что ответственность может грозить не только за сомнительную по содержанию публикацию, но и за репост фейков с других страниц, а также за комментирование чужого контента.

За этим может последовать наказание в виде штрафа или даже лишения свободы.

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