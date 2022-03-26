Россиянам рассказали, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

Юрист Светлана Петропольская призвала россиян внимательно следить за своим контентом в социальных сетях, чтобы не получить наказание за распространение недостоверной информации.
Специалист рассказала агентству «Прайм», что практика делам за распространение фейков в интернете только начала формироваться, поэтому сейчас нужно следить за контентом, размещаемым в соцсетях.
Она подчеркнула, что ответственность может грозить не только за сомнительную по содержанию публикацию, но и за репост фейков с других страниц, а также за комментирование чужого контента.
За этим может последовать наказание в виде штрафа или даже лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков высказался о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов.