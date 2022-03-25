Песков высказался о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов

Политик назвал такие сообщения «уткой».

Как пишут РИА Новости в пятницу, 25 марта, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов и проверках в их отношении — просто «утка».

По словам представителя Кремля, абсолютно никаких проектов на эту тему «не и не может быть».

«Попросту говоря, об этом не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IT-отрасли или нет», — констатировал политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России сможет применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.