«Десерт Фентези» хочет построить морозильник на полмиллиарада в Петербурге

Крупный морозильный склад десертов во Фрунзенском районе планирует построить производитель лакомств «Десерт Фентези». Эксперты оценивают инвестиции в проект на сумму около полумиллиарда рублей.

Площадь планируемого морозильника составит 7 тысяч квадратных метров. Проект должен быть реализован к концу 2022 года. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на консультантов сделки Knight Frank St. Petersburg.

Известно, что планируемый объект станет самым крупным морозильным складом из тех, что есть в Петербурге. Производитель уже договорился с ILR Construction о строительстве морозильного склада на Софийской улице. По словам руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Ильи Князева, «Десерт Фентези» завладела этим участком еще несколько лет назад.

Новый комплекс позволит расширить количество продукции компании, подчеркнул гендиректор кондитерской компании Юрий Седых. Также здесь будет строиться второе производство.

Точных инвестиций на новый морозильник не называется, но по оценке регионального директора департамента управления строительными проектами Nikoliers Игоря Темнышева, минимально может получится от 385 до 525 млн рублей.

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