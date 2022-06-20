Жителей Ленобласти предупредили о грозах и тумане 21 июня

Завтра в Ленинградскую область придут грозы. Кроме того, местами ожидается туман.

МЧС по области предупреждает: в восточных районах Ленинградской области прогремит гром и пройдут кратковременные дожди. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На протяжении всего дня во вторник будет облачно с прояснениями. Ближе к полудню свое место займут грозы, а ночью придет туман. Ветер при этом будет переменных направлений и вечером будет достигать 1-5 м/с. Днем он сменится северо-восточным и установится на отметке в 4-9 м/с.

Столбик термометра будет подниматься от +7 до +12. В дневное время 21 июня температура воздуха прогреется до +16 и +21 градуса.

Непогода задержится в регионе на пару дней, до 22 числа включительно. В Лужском районе действует 3 класс пожарной опасности, а на остальной территории — 1-2 класс пожароопасности.

Также «Москва.ру» писала, что аналитики компании DMTEL поделились результатами исследования мобильной связи в столице на фоне действующих санкций, связанных с поставками телекоммуникационного оборудования.