Жителей Ленобласти предупредили о грозах и тумане 21 июня

Жителей Ленобласти предупредили о грозах и тумане 21 июня
Жителей Ленобласти предупредили о грозах и тумане 21 июня. Фото: Pxhere

Завтра в Ленинградскую область придут грозы. Кроме того, местами ожидается туман.

МЧС по области предупреждает: в восточных районах Ленинградской области прогремит гром и пройдут кратковременные дожди. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На протяжении всего дня во вторник будет облачно с прояснениями. Ближе к полудню свое место займут грозы, а ночью придет туман. Ветер при этом будет переменных направлений и вечером будет достигать 1-5 м/с. Днем он сменится северо-восточным и установится на отметке в 4-9 м/с.

Столбик термометра будет подниматься от +7 до +12. В дневное время 21 июня температура воздуха прогреется до +16 и +21 градуса.

Непогода задержится в регионе на пару дней, до 22 числа включительно. В Лужском районе действует 3 класс пожарной опасности, а на остальной территории — 1-2 класс пожароопасности.

Также «Москва.ру» писала, что аналитики компании DMTEL поделились результатами исследования мобильной связи в столице на фоне действующих санкций, связанных с поставками телекоммуникационного оборудования.

грозы ленобласть погода прогноз туман


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Волховском районе рабочего затянуло под буровую установку и оторвало руки
В Центробанке РФ выступили против таргетирования курса рубля
Во «Вкусно и точка» планируют вернуть «Биг Тейсти» и ...
В Ломоносовском районе разыскивают мужчину с оружием, скрывшемся на ...
До 1 сентября президент РФ поручил расширить программу льготной семейной ипотеки
В Минздраве отметили уверенный рост отечественного фармацевтического рынка
Эксперты рассказали о последствиях возвращения ставок по льготной ипотеке ...
Более 24 тысяч петербуржцев посетили YAPPY Truck