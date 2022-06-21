Комитет по благоустройству Петербурга объяснил, почему тротуары ремонтируют реже, чем дороги

Комитет по благоустройству Петербурга объяснил, почему тротуары ремонтируют реже, чем дороги
Частый ремонт дорог связан с тем, что пешеходы создают меньше нагрузки на дороги. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В комитете по благоустройству объяснили, почему в Петербурге уделяют больше внимания ремонту автомобильных дорог, чем тротуарам.

По данным комитета, за первую половину 2022 года в Северной столице отремонтировали 373 тысячи квадратных метров дорог, в том числе 23 тысячи квадратных метров тротуаров. А за прошлый год было отремонтировано 116 тысяч квадратных метров тротуаров.

В комитете пояснили, что в понятие «автомобильные дороги» входит и проезжая часть, и тротуары.

«Общая площадь тротуаров в Петербурге объективно меньше площади проезжей части, что видно невооруженным взглядом. В рамках своих полномочий Комитет содержит около 44 млн кв. м проезжей части и 15 млн кв. м – тротуаров», — заявили Neva.Today в ведомстве.

Кроме того, частый ремонт дорог связан с тем, что пешеходы создают меньше нагрузки на дороги. Из-за автомобильного трафика и неустойчивых погодных условий дефекты дорожного полотна появляются быстрее и чаще, чем на тротуарах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в рамках ПМЭФ прошло обсуждение воссоздания колокольни Смольного монастыря.

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