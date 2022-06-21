В Петербурге во вторник будут дожди и до плюс 19 градусов

Северная периферия циклона устроит в Северной столице дожди и прохладную погоду.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 21 июня, погода в городе будет во власти северной периферии циклона, выходящего на запад Центрального округа. В такой ситуации в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, а в первой половине дня пройдут небольшие дожди.

Воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, в Ленобласти температура составит от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Ветер 4-9 метров в секунду, подует с северо-востока. Атмосферное давление особо не изменится и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Погода в среду, 22 июня, будет сухой, а в разгар дня температура воздуха достигнет плюс 21 градуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о жаре в 30 градусов к выходным.