Световые проекции к юбилею Виктора Цоя включили на двух проспектах в Петербурге

В Петербурге минувшей ночью в честь юбилея Виктора Цоя включили световые проекции с портретами музыканта.

Как сообщили в Смольном, в ночь на 21 июня световые портреты лидера группы «Кино» появились на брандмауэре здания на Кондратьевском проспекте, 14, а также на фасаде дома на Каменноостровском проспекте, 26-28, лит. А.

Инсталляции приурочены к 60-летию Виктора Цоя, которое он бы отметил 21 июня.

В правительстве рассказали, что места размещения световых портретов выбраны не случайно. Мимо дома на Кондратьевском он ездил на троллейбусе до студии звукозаписи в Доме юного техника на Панфиловой улице. Там группа «Кино» записала свой первый альбом. А на Петроградской стороне сейчас находится мемориальный клуб-музей Цоя.

Петербуржцы и гости города смогут посмотреть на световые проекции вплоть до конца лета, их будут включать каждую ночь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фильм «Асса» вернется в российских кинотеатрах к 60-летию Виктора Цоя.