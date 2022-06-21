Средняя зарплата петербуржцев за год выросла до 62 тысяч рублей

Средняя зарплата петербуржцев за год выросла на 3 900 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средняя зарплата петербуржцев за год выросла на 3 900 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты подсчитали, что за последний год средний размер зарплаты в Петербурге увеличился на 7%.

По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в Северной столице сейчас составляет 62 тысячи рублей. Это на 3 900 рублей больше, чем в начале лета прошлого года.

Больше всего зарплаты выросли у специалистов из сфер «Искусство и масс-медиа», где средний доход вырос на 13%, «Закупки» — на 13%, «ИТ, телеком» — на 10%, «Производство» — на 16%, и «Рабочий персонал» — на 13%.

Но есть и сферы, где средняя зарплата, наоборот, снизилась. Так, предлагаемый доход в сфере «Домашний персонал» за год упал на 15%, в сфере «Госслужба» — на 5%, а в сфере «Наука и образование» — на 2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый третий россиянин готов получать зарплату в цифровых рублях.