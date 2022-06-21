Пьяная женщина на «Рено» детскую коляску с младенцем в Петербурге

В Калининском районе подвыпившая женщина села за руль и сбила детскую коляску, в которой находился полугодовалый мальчик.

Как стало известно Gazeta.SPb, ДТП произошло утром в понедельник во дворе на улице Карпинского. Пьяная автомобилистка на «Рено Сандеро» сбила детскую коляску, с которой шла бабушка младенца. После наезда иномарка врезалась в препятствие.

Под машину попала только коляска. Мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в детскую больницу.

Женщину задержали на месте. Она получила три административных протокола за управление авто в пьяном состоянии, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Также стало известно, что только за последние полтора года автомобилистка семь раз привлекалась к ответственности за превышение скорости.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные хулиганы в масках выстрелили в юношу на проспекте Ветеранов.