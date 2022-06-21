В Петербурге будут судить медсестру, привязавшую трехгодовалого пациента к стулу

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанет медсестра, обвиняемая жестком обращении с трехгодовалым пациентом.

Как сообщили в городской прокуратуре, медсестру Детской инфекционной больницы №3 обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и в незаконном лишении человека свободы в отношении несовершеннолетнего.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года медсестра посадила трехгодовалого мальчика в детский стул для кормления и привязала его колготками к ножкам студа. Кроме того, женщина применяла в отношении ребенка недопустимые методы воспитания, допуская физическое насилие.

Уголовное дело по существу рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяная женщина на «Рено» детскую коляску с младенцем в Петербурге. Ребенок получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в детскую больницу.