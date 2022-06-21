На Дворцовой площади в память о погибших в ВОВ зажгут 50 тысяч свечей

На Дворцовой площади вечером 21 июня начнется памятная акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 22 июня исполнится 81 год со дня начала Великой Отечественной войны. В Северной столице память героических защитников Родины почтят на Дворцовой площади. Здесь почти в полночь зажгут 50 тысяч свечей.

На площади уже вовсю идет подготовка к акции. Только на выкладку свечей уйдет около 12 часов, а еще четыре часа потребуется на их зажжение. Поэтому волонтеры собрались на Дворцовой еще утром.

Огненная композиция состоит из трех объектов: Мать-Родины, Петропавловской крепости и Нарвских ворот. Все они неразрывно связаны и с блокадой Ленинграда, и с Великой Отечественной войной.

«Мы приглашаем всех жителей присоединиться к зажжению свечей. Вход свободный. Можно прийти, посмотреть и внести небольшую лепту в создание огненной картины», – отметила руководитель петербургского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ирина Гутина.

Одновременно с памятной акцией на Дворцовой пройдет концерт и выставка с вещами времен ВОВ. Мероприятие начнется в 23:30 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания.