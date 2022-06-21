Знавшая Виктора Цоя фотограф поделилась воспоминаниями о музыканте

Сегодня , 21 июня, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить свое 60-летие. Воспоминаниями о советском рок-музыканте поделилась фотограф Наталья Васильева-Халл, которая была с знакома с Цоем и его семьей.

Фотограф рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что она познакомилась с Виктором Цоем после его первого в жизни выступления на сцене рок-клуба 19 февраля 1983 года. После концерта они поехали отмечать день рождения виолончелиста группы «Аквариум» Севы Гаккеля. Тот тогда работал сторожем в ПТУ и решил устроить праздник прямо там.

Первая фотосессия прошла в доме на проспекте Ветеранов, 99. Здесь музыкант около трех лет жил с женой Марианной и сыном Сашей.

«Когда уже общую фотосессию закончили, Сашу Марьяна пошла спать укладывать. А мы с Витей пошли в другую комнату, фотографировали звездный взгляд в зеркале», – вспоминает Наталья.

А во второй раз Наталья фотографировала лидера «Кино» в мае 1985 года. Они пошли гулять вдоль железной дороги и Виктор внезапно предложил показать ей, как он умеет «каратэ».

Кроме того, Наталья является автором снимка группы «Кино» на фоне карты мира. Также она фотографировала Цоя перед концертом на улице Рубинштейна в 1982 году и в его гримерке.

«Мне удалось сделать несколько очень хороших кадров, в том числе один из любимых портретов Виктора. Он прямо в душу смотрит, он осознает, кто он. Рок-звездность не зависит от размера сцены. Это внутреннее свойство человека, оно либо есть, либо его нет», – рассказала фотограф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что световые проекции к юбилею Виктора Цоя включили на двух проспектах в Петербурге.