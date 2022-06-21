В Петербурге начали строительство последнего станционного тоннеля между «Юго-Западной» и «Путиловской»

«Метрострой Северной столицы» рассказал о ходе строительства Красносельско-Калининской линии.
Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время идет строительство последнего из трех станционных тоннелей между будущими станциями «Юго-Западная» и «Путиловская». Рабочие занимаются сооружением камер съезда диаметром более 9 метров.
Кроме того, завершена механизированная проходка тупикового тоннеля пятого пути, ведущего за «Юго-Западную». С середины февраля щит прошел около 800 метров от «Юго-Западной» с установкой почти 800 колец.
Также идет проходка тупикового тоннеля шестого пути. В компании заявили, что ее завершение запланировано в следующем году.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы определились с местом, где появится станция метро «Театральная».