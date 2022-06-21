В Петербурге начали строительство последнего станционного тоннеля между «Юго-Западной» и «Путиловской»

В Петербурге начали строительство последнего станционного тоннеля между &#171;Юго-Западной&#187; и &#171;Путиловской&#187;
Сейчас идет строительство последнего из трех станционных тоннелей между "Юго-Западной" и "Путиловской". Фото: Метрострой Северной столицы

«Метрострой Северной столицы» рассказал о ходе строительства Красносельско-Калининской линии.

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время идет строительство последнего из трех станционных тоннелей между будущими станциями «Юго-Западная» и «Путиловская». Рабочие занимаются сооружением камер съезда диаметром более 9 метров.

Кроме того, завершена механизированная проходка тупикового тоннеля пятого пути, ведущего за «Юго-Западную». С середины февраля щит прошел около 800 метров от «Юго-Западной» с установкой почти 800 колец.

Также идет проходка тупикового тоннеля шестого пути. В компании заявили, что ее завершение запланировано в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы определились с местом, где появится станция метро «Театральная».

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