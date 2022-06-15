Петербуржцы определились с местом, где появится станция метро «Театральная»

Жители Северной столицы решили, где будет располагаться новая станция метро «Театральная».

В официальной группе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в соцсети «ВКонтакте» подвели итоги голосования по выбору места для станции метро «Театральная». По результатам опроса выиграл подземный вестибюль на Театральной площади (59,1% участников опроса — 6 909 пользователей).

За вариант подземного вестибюля проголосовало больше половины горожан. Свой голос можно было отдать в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Следом за Театральной площадью следует подземный вестибюль на улице Декабристов, на участке между домами № 37 и № 39. Замыкает тройку лидеров среди мест, где можно было бы расположить станцию — наземный вестибюль, расположенный на улице Декабристов о дома 38.

На заседании технического совета при Комитете по развитию транспортной инфраструктуры результаты проведенного опроса будут учтены.

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