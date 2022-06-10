Станцию метро «Чернышевская» на год закроют на реконструкцию

Станция метро «Чернышевская» в этом году закроется на реконструкцию, которая закончится только в ноябре 2023 года.

Смольный заключил дополнительное соглашение к госконтракту с АО «Метрострой Северной столицы» на реконструкцию «Чернышевской». На станции обновят входную группу, фасады и помещения вестибюля, а также разместят четырех новых эскалатора вместо трех существующих, сообщает «Деловой Петербург».

Работы начнутся после того, как город предоставит «Метрострою Северной столицы» график выхода станции из эксплуатации. В настоящее время готовится закупка новых эскалаторов.

Начать работ по реконструкции «Чернышевской» планируется в III квартале текущего года. Станция будет закрыта ориентировочно до ноября 2023 года.

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