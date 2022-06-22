Градозащитники в Петербурге создали экстренный чат для защиты памятников от сноса

Одним из снесенных памятников стал манеж Лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове. Фото: скриншот видео от Бориса Вишневского/ВК

Одним из снесенных памятников стал манеж Лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове. Фото: скриншот видео от Бориса Вишневского/ВК

В 2022 году в Петербурге заметно участились случаи сноса исторических построек. Всего за полгода в городе целиком или частично демонтировали шесть зданий, вскоре к ним могут присоединиться еще семь. Скандалы вокруг сносов послужили толчком для объединения петербургских градозащитников.

Активисты создали Телеграм-канал «SOS снос чат», где можно оперативно сообщать о незаконных сносах. Основатель чата, координатор «Живого города» Дмитрий Литвинов рассказал в беседе с Neva.Today, скорость оповещения при незаконном уничтожении объекта культурного наследия или ценного исторического здания играет большую роль, поскольку демонтаж может происходить очень быстро.

В последние годы в исторической части Северной столицы почти не было сносов значимых построек, но в 2022 году случаи резко участились. Например, под демонтаж попали «сталинский» павильон Ленэкспо, манеж Лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, склад-холодильник на улице Шкапина, Винный городок на Уральской улице и другие.

По словам Литвинова, строительные компании пользуются тем, что все внимание общественности сейчас направлено на события на Украине. Особенно это касается политиков, которые могли бы оказать поддержку в защите памятников.

«Крайне негативно сказывается, на мой взгляд, деятельность главы комитета по охране памятников Макарова, при котором комитет постоянно выступает на стороне застройщиков, в том числе в судах. Чего раньше не было никогда», — заявил Литвинов, отметив, что раньше КГИОП никогда напрямую не потворствовал застройщикам.

Сейчас под угрозой сноса находятся Кокоревские склады и фабрика ТД «Блигкен и Робинсон» на Лиговском проспекте и в Транспортном переулке, , а также два флигеля Воронцовского дворца, здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), здание бывшей медсанчасти № 1 завода им. М. И. Калинина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК проверяет законность сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка.