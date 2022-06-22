«Вкусно — и точка» на Петроградской стороне так и не открылся утром 22 июня

«Вкусно — и точка» на Петроградской стороне так и не открылся утром 22 июня
Сегодня в Петербурге должны открыться 12 ресторанов «Вкусно — и точка». Фото: Gazeta.SPb

Первые 12 обновленных ресторанов McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка» должны были открыться в Петербурге сегодня утром. Однако вовремя они работу так и не начали

Как пишет «МК в Питере», табличка на входе во «Вкусно — и точка» на Каменноостровском проспекте, 39, гласит, что ресторан открывается в 7:00, однако в это время посетителей ждали лишь ограничения и несколько охранников.

Рядом с рестораном поставили летнюю веранду, а на окнах расклеили баннеры с надписью «Название меняется, любовь остается. Кроме того, фасад украсили воздушными шариками фирменных цветов — белого, зеленого и оранжевого. При этом новой вывески у бывшего «Мака» пока нет.

Сегодня также должны заработать рестораны «Вкусно — и точка» на Большой Морской улице и Московском проспекте, проспекте Энгельса, Комендантской площади, на Среднем проспекте Васильевского острова, Народной улице, Ярославском проспекте, улице Партизана Германа и на Ефимова. Однако точное время открытия пока неизвестно.

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