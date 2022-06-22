Двое детей попали под машину на «зебре» на набережной Обводного канала

Школьники попали под машину на "зебре". Фото: google.maps

Школьники попали под машину на "зебре". Фото: google.maps

На набережной Обводного канала иномарка сбила двоих детей, которые перебегали дорогу по «зебре».

Как стало известно Gazeta.SPb, ДТП произошло накануне у дома №95. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил 14-летнюю и 10-летнего школьников, которые выбежали на дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Мальчик в результате аварии получил ушибы и ссадины, а девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозна, закрытым переломом левой голени и ссадинами.

За рулем иномарки находился 37-летний водитель из Псковской области. В последние годы он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник случайно выстрелил себе в ногу из пневмата в Петербурге.