Двое детей попали под машину на «зебре» на набережной Обводного канала

На набережной Обводного канала иномарка сбила двоих детей, которые перебегали дорогу по «зебре».
Как стало известно Gazeta.SPb, ДТП произошло накануне у дома №95. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил 14-летнюю и 10-летнего школьников, которые выбежали на дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Мальчик в результате аварии получил ушибы и ссадины, а девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозна, закрытым переломом левой голени и ссадинами.
За рулем иномарки находился 37-летний водитель из Псковской области. В последние годы он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник случайно выстрелил себе в ногу из пневмата в Петербурге.