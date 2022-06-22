Школьник случайно выстрелил себе в ногу из пневмата в Петербурге

Полиция Московского района разбирается в обстоятельствах травмирования школьника, которого госпитализировали с пулевым ранением ноги.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 21 июня бригада скорой помощи госпитализировала из квартиры на улице Космонавтов 15-летнего девятиклассника, у которого было слепое пулевое ранение левой голени и инородное тело в левой голени.

Пострадавший подросток рассказал правоохранителям, что он получил ранение еще на прошлой неделе, днем 19 июня. По его словам, он по неосторожности выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета.

Проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Балтийском вокзале грабитель ударил пассажира по голове и отобрал его рюкзак. Петербуржец оценил ущерб в 2 500 рублей.