В Гатчине проходит кинофестиваль под открытым небом «Лето. Парк. Кино»

В Гатчине стартовал кинофестиваль «Лето. Парк. Кино». Все лето в Приоратском парке будут крутить киноленты под открытым небом.

Фестиваль «Лето. Парк. Кино» проходит в Гатчине уже в третий раз. В этом году он будет полностью посвящен отечественному кинематографу. Зрителям покажут лучшие ленты советского и российского кино, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В программу фестиваля вошли тематические кинопоказы. Например, в минувшие выходные можно было посмотреть фильмы про Петра I, 350-летие которого отмечается в этом году.

Кинопоказы в предстоящие фильмы будут приурочены ко Дню памяти и скорби, 22 июня. На экране под открытым небом покажут мультфильмы, посвященные Великой Отечественной войне, и картину «Завтра была война».

В День военно-морского флота, который в этом году будет отмечаться 31 июля, покажут фильм «Адмирал» и тематические мультфильмы.

Кроме того, в июле будут крутить фильмы режиссера Карена Шахназарова, который будет отмечать 70-летний юбилей. Покажут «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».

Ко Дню российского кино в августе в Гатчине покажут фильмы «Летят журавли», «Утомленные солнцем», «Москва слезам не верит» и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фильм «Асса» вернется в российские кинотеатры к 60-летию Виктора Цоя.