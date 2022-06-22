Более 210 тысяч школьников и студентов проходят бесплатные курсы «Лето знаний»

Школьники и студенты колледжей со всей страны во время летних каникул могут принять участие в бесплатных образовательных курсах «Лето знаний».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за две недели к онлайн-обучению на курсах «Лето знаний» приступили более 210 тысяч юных пользователей.

Для школьников и студентов колледжей любого возраста подготовлены 450 различных образовательных ресурсов, рассказала заместитель проректора Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова.

«Учебный год закончился, хотелось бы, чтобы дети в лагерях отдыха или дома занимательно и интересно использовали возможности цифровой экономики для своей жизни», — отметила она.

Чтобы присоединиться к обучению, нужно зарегистрироваться на портале educont.ru. Там можно ознакомиться с различными ресурсами и изучать предметы в формате квестов и викторин.

К примеру, многие старшеклассники сейчас проходят курсы по программированию. «Лето знаний» может научить играть в шахматы или обучить ораторскому мастерству. Также есть курс «Как стать блогером?» и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьники Петербурга летом смогут пройти бесплатные образовательные курсы.